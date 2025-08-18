Terribile incidente sulla statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Salento. Un uomo romano di 42 anni, Marco Zanpilli, si trovava in vacanza in Puglia quando è stato colpito da un fulmine. Zampilli si trovava in moto quando è iniziato un improvviso temporale e il fulmine purtroppo lo ha raggiunto. Il 42enne è balzato dalla moto, morendo folgorato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 ma per Zampilli era ormai troppo tardi. Una terribile fatalità avvenuta proprio vicino ad lapide di una persona morta nello stesso modo.