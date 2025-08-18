Lia Apeddu
ved. DettoriNe danno il triste annuncio i figli Franco con Carla, Anny le adorate nipoti Barbara con Rinaldo, Alessia con Roberto il pronipote Pierluigi.
Un particolare ringraziamento alla direttrice e al personale di Villa Fiorita per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo Mercoledì 20 Agosto alle ore 15.15
nella Cappella del Cimitero San Michele.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682