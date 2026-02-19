Che fine ha fatto Martina Lattuca? A chiederselo, questa volta, è l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, l’associazione che si occupa di persone scomparse, in un post sui suoi social.

“Dopo il passaggio del Ciclone Harry a fine gennaio/febbraio 2026, il mare nel Mediterraneo, in particolare tra Sardegna, Sicilia e Calabria, ha restituito detriti, rifiuti, frammenti di vita quotidiana e alghe (posidonia). Purtroppo, la violenta mareggiata ha anche restituito i corpi di numerosi migranti, vittime di naufragi. Infatti Il mare ha restituito decine di corpi di migranti, descritto come un “cimitero mediterraneo”. Ora io mi chiedo, come presidente di Penelope Sardegna e non solo, come mai dopo tante accurate ricerche in mare effettuate immediatamente dalle autorità di Martina Lattuca, la libraia 49enne svanita nel nulla tra le rocce a strapiombo della Sella del Diavolo, il 18 novembre 2025 nulla si sa e nulla il mare ha restituito? Qualche dubbio e qualche domanda, forse? Che fine ha fatto Martina Lattuca???”, scrive Piscitelli.

Sulla scomparsa di Martina Lattuca resta il mistero, nonostante le ricerche di settimane subito dopo la scomparsa e nonostante il mare abbia restituito uno zainetto e qualche altro oggetto di sua proprietà. La donna, sparita nel nulla in un piovoso pomeriggio e ripresa per l’ultima volta dalle telecamere mentre si dirigeva sotto l’ombrello verso la Sella del Diavolo, sembra essere svanita nel nulla.