Tragedia a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Un ragazzino di soli 11 anni, Ruben Lamberti, si è sentito male mentre faceva la doccia. Ad accorgersi del malore i genitori, preoccupati dalla permanenza troppo lunga in bagno: inutili purtroppo i tentativi di rianimazione per l’11enne, deceduto poco dopo. La Procura ha già disposto l’ autopsia per accertare le cause del malore del piccolo Ruben.