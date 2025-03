Cresce il timore in paese per almeno 8 esemplari che si aggirano nella periferia del paese. Hanno già sterminato gatti, caprette e altri cani e i cittadini hanno paura. Una situazione che continua a generare timore, soprattutto dopo l’ultimo fatto segnalato due giorni fa. “Angle era buono come il pane e si è difeso fino allo stremo, ma non è riuscito a salvarsi da un branco di cani molto pericolosi che lo hanno ridotto a brandelli” spiega una parente dei proprietari dei cani uccisi. Da tempo i residenti chiedono alle istituzioni un intervento a riguardo, i cani non sarebbero randagi ma trascorrerebbero almeno parte della giornata incustoditi, liberi di vagabondare. “Non sono denutriti, anzi, ma uccidono per il gusto del sangue. Agilissimi a tal punto da saltare una recinzione a norma di legge, visti con i miei occhi” commenta un residente.

“Invadono le proprietà private e hanno rivoluzionato le vite di tutti noi. Ora io ho paura anche di fare uscire i miei figli, che ogni tanto devono andare in paese a piedi e percorrono un tratto di strada con il pericolo di incontrare questi cani vaganti. Vogliamo che vengano fatte rispettare le leggi e vogliamo vivere serenamente senza paura” è l’appello lanciato da una cittadina.

Paura, quindi, tanta anche per la propria sicurezza. Viene a gran voce richiesto un intervento da parte delle istituzioni al fine di mettere al sicuro anche i cani incustoditi.

“I miei cani sono stati ammazzati di fronte al mio portoncino nel cortile se ci fossi stata io avrei cercato di difenderli e avrebbero ucciso anche me e se, disgraziatamente, mio nipotino fosse stato con me lo avrebbero ucciso. Spero che la situazione ora si chiara a tutti. Io sto piangendo i miei cani ma non voglio né risarcimenti né solo giustizia, voglio essere sicura di poter fare una passeggiata e vivere in sicurezza”.

