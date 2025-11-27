Tragedia ieri notte a Ferrara. Un ragazzo nigeriano di 27 anni è morto per un malore in strada. Da quanto si può ricostruire al momento, la tragedia sarebbe avvenuta davanti ad una pizzeria in compagnia di amici dopo un controllo dei carabinieri.

Inutili purtroppo i soccorsi allertati immediatamente dagli amici, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La Procura ha deciso di aprire un’inchiesta a riguardo per chiarire l’accaduto sull’ eventuale controllo effettuato e perché. È stata disposta anche l’autopsia sul corpo del 27enne per capire le cause del decesso.