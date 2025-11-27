Tamponamento a catena a Guspini che ha coinvolto tre autovetture e provocato il ferimento di uno dei conducenti. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, una Volkswagen Golf, condotta da un allevatore 24enne di San Gavino, avrebbe impattato contro una Volkswagen Tiguan alla cui guida si trovava un operaio 59enne di Guspini. A seguito del primo urto, la Tiguan avrebbe ulteriormente tamponato una Ford Focus condotta da un 52enne, di Fluminimaggiore, che ha riportato lesioni tali da richiedere il trasporto in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di San Gavino.

La viabilità ha subito rallentamenti per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuta la pattuglia delle stazioni di Pabillonis e San Gavino, che ha effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.