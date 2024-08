Si scontra contro un’auto con il monopattino, Giulia muore a 18 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesima tragedia in strada con il monopattino, dopo i terribili eventi di Pavia. Un’altra 18enne, Giulia Grigore, si è scontrata con il suo monopattino contro un’auto sulla provinciale San Giorgio-Ozegna., in provincia di Torino, mentre si stava recando a lavoro. Trasportata in elisococcorso all’ospedale Cto di Torino, i traumi riportati da Giulia erano troppo gravi ed è deceduta poco dopo. La 18enne lavorava in un bar a Rivarolo Canavese, a 10 chilometri dal paese in cui la ragazza abitava, a San Giusto Canavese. Ora è tutto è nelle mani dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente.