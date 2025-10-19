Tragedia questa notte ad Asiago. Un’auto con la bordo 5 ragazzi è finita contro una fontana alla rotatoria in via Verdi attorno alle 3 e 30. Tre di loro, purtroppo, sono morti: Nicola Xausa, 20 anni, residente a Lusiana Conco, Pietro Pisapia, anche lui di Lusiana Conco 21 anni e Riccardo Gemo, di Creazzo, 20 anni.

Un altro ragazzo, Mirko Bez, ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato all’ospedale di Bassano mentre Otto Pasini è illeso. Stando a quanto ricostruito, i 5 giovani stavano rientrando dopo una serata in provincia di Trento. Nel sinistro non risultano coinvolti altri mezzi e le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’impatto.

Come riportato da QN, il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern ha commentato con dolore l’accaduto, parlando anche di un’alta velocità alla quale è avvenuto l’impatto: “Il paradosso è che la rotatoria dove è avvenuto lo schianto è stata costruita pochi anni fa, per togliere un incrocio pericoloso sulla strada proveniente da Vicenza, dove in passato si erano verificati altri gravi scontri. Questa mattina nella sede della Polizia comunale abbiamo visionato le immagini di videosorveglianza che sono chiarissime: l’auto scendeva a velocità folle da via Lavarone e, senza dare la precedenza, ha inforcato un’aiuola spartitraffico andando a impattare contro un segnale stradale, che è stato completamente divelto per poi volare”. E conclude: “Siamo rimasti allibiti dal fatto che 5 secondi prima dell’impatto è transitata un’altra vettura, che ha rischiato di essere travolta dalla Peugeot e creare una tragedia ancora più grave”.

Foto del nostro partner QN