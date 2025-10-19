Cagliari-Bologna 0-2, il giocattolo di Pisacane si è rotto: formazione sbagliata e Italiano passeggia alla Domus.Il Cagliari inizia la gara con un solo attaccante, l’evanescente Esposito, il Bologna domina e passa in vantaggio. Reazione tardiva dei padroni di casa che non pungono, poi Orsolini trova un grande raddoppio. Un solo punto in tre gare e la squadra non segna: cosa sta succedendo al Cagliari? Di sicuro sta emergendo l’inesperienza dell’allenatore che parte sempre con formazioni timorose: Borrelli bocciato dopo il gol di Udine resta in panchina e il centrocampo bolognese si rivela più forte mandando in tilt i piani e tenendo quasi sempre il possesso di palla. Nella ripresa il Cagliari le ha tentate tutte inserendo Luvumbo, Gaetano, lo stesso Borrelli e anche il turco Semih, ma non dà mai l’impressione di potere pareggiare la partita. Ancora un passo indietro nel gioco e nella mentalità, e adesso contro Verona e Sassuolo bisogna fare punti.