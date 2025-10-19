Dopo il grave episodio di violenza accaduto ieri sera alla Marina di Cagliari dove un ragazzino di 17 anni è stato accoltellato da un 15enne in via Sicilia, ì malumori e le domande in queste ore sono tanti. Molti i quesiti sulle soluzioni da adottare quanto prima per tutelare persone comuni e commercianti. Fra chi ha deciso di parlare- e in modo molto netto- è il titolare dell’Antica Hostaria Claudio Mura, che in un video social ha espresso tutta la sua rabbia è preoccupazione per una situazione ormai al limite.

“Ogni giorno notizie su tutti i giornali si ragazzini stupidi che si ubriacano e fanno casino”, dice Mura. “Escono già di casa con un coltello, dove sono i genitori?”.

“Cosa stiamo aspettando?devono arrivare ad ammazzarsi?” E si rivolge direttamente al Questore: “Ci vuole una pattuglia con un presidio fisso sulle scalette di Via Sant’Eulalia. Ci sono queste risse tutti i maledetti sabati”

“Oggi la gente qui alla Marina era terrorizzata”, prosegue Mura.”È un Far West. Sto ricevendo un sacco di messaggi da parte di gente che mi chiede cosa sta accadendo”. E poi precisa: “E non ditemi che non ci sono pattuglie perché in Piazza del Carmine ci sono 50 agenti”.

“Evito sempre di andare contro le Istituzioni, ma cosa stiamo aspettando?”.