Si schianta in auto contro un guardrail: Arianna Paola muore a 26 anni

Un’altra tragedia sulle strade italiane, questa volta a Cinisello Balsamo, vicino Milano. Un terribile incidente ha portato via per sempre una giovanissima vita, quella di Arianna Paola Alberga, morta a soli 26 anni. La giovane viaggiava con un altro ragazzo quando la loro auto si è schiantata contro un guardrail. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare i due giovani dalle lamiere. Per Arianna Paola, morta sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo alla guida invece è stato ricoverato in codice rosso. Ignote al momento le cause all’origine dell’incidente. Fortunatamente, non sono stati coinvolti altri mezzi.