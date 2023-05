Si schianta con la moto, 51enne muore dopo un mese all’ospedale: addio a Gian Luca Sanna

È morto dopo un mese di lotta all’ospedale di Sassari, Gian Luca Sanna, il centauro cinquantunenne finito con la sua Yamaha contro un muro non distante da un passaggio a livello. Le sue condizioni sono peggiorate e i medici, dopo coma indotto e interventi vari, si sono dovuti arrendere. L’uomo, domenica 16 aprile, è arrivato al pronto soccorso con un assegnato codice giallo e in condizioni apparentemente non gravi, è successivamente peggiorato.

Ieri il suo cuore si è fermato per sempre.