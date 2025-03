Un detenuto è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale lungo la 131, nei pressi del bivio per Bonorva, in provincia di Sassari. L’uomo stava rientrando al carcere di Uta (Cagliari) a bordo di una camionetta di servizio, dopo aver partecipato a un’udienza al tribunale di Sassari. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è ribaltato. Un agente di polizia penitenziaria che si trovava a bordo è rimasto ferito in modo lieve. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il detenuto, in condizioni gravi, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso.