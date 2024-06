Si presenta davanti al locale con 2 coltelli, 58enne arrestato a Domusnovas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La scorsa notte, i carabinieri del Radiomobile di Iglesias sono intervenuti a Domusnovas dopo aver ricevuto una chiamata da parte del proprietario di un locale che ha segnalato la presenza di un uomo di 58 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che stava disturbando e minacciando i clienti.