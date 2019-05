Si imbarca su un volo e insulta tutti: “Sono cagliaritano e ho sbagliato aereo: fatemi scendere, c****”

Parolacce e insulti più che coloriti, rivolti al personale a bordo di un aereo che, stando a quanto riporta L’Eco di Barbagia, era “diretto a Bari”. Il protagonista è un cagliaritano, che è salito sul volo sbagliato. Appena se ne accorge, non la prende per niente bene: “Sono cagliaritano, fatemi scendere da questo aereo, porca p******, cumprendisi?”. Qualcuno, tra i passeggeri, filma tutto, e il video fa il giro dei social.

“Un passeggero di #Cagliari (nel video lo dice con orgoglio) sbaglia aereo salendo in quello diretto per la Puglia. L’amico non la prende bene, dedicando mielosità alle hostess del gate all’aeroporto, colpevoli a suo dire del danno!”, così scrive, a margine del video. L’Eco di Barbagia.