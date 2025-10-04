Cagliari, nuovo blitz in via Dante della Polizia Locale: guerra agli incivili dei parcheggi davanti alla pizzeria Tandem.Gli agenti della Polizia Locale vanno a multare ancora una volta le auto parcheggiate in sosta vietata in via dante, i furbetti cercano di eludere i controlli e alcuni addirittura mettono la doppia freccia in mezzo alla strada. Tutto questo è andato in scena ieri notte, con gli uomini guidati dal comandante Marullo in azione anche nelle ore piccole per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia che in quel tratto di strada rischia di provocare incidenti seri ad auto o pedoni. Per molti però una pizzetta val bene di rischiare una multa o evadere le regole essenziali del codice della strada.