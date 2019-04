Si fingono poveri ma vengono scoperti dalla Finanza, maxi multa per due “furbetti” del ticket sanitario a Muravera e Sardara

Scoperti dalle Fiamme Gialle due “furbetti” del ticket sanitario. Il primo, residente a Muravera, nel 2014 è riuscito a non scucire un solo centesimo per varie prestazioni sanitarie perchè ha dichiarato un reddito inferiore a quello reale. Il secondo, abitante a Sardara, ha utilizzato lo stesso metodo due anni più tardi, nel duemilasedici. Dopo aver scoperto il trucco, scattano le maxi multe: il “furbetto” di Muravera dovrà pagare 1364 euro, il suo “collega” di Sardara, invece, 1827.L’attività posta in essere rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche, assicurando che l’accesso ad agevolazioni o esenzioni avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente diritto e bisogno.