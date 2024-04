Si fida di un posto di lavoro indeterminato in Regione: “Così un truffatore mi ha spillato 250 euro a Quartu”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il ventisettenne versa il denaro ma, poi, il suo “benefattore” scompare: “Niente visita medica e niente poligono. Ho chiamato inoltre il medico che avrebbe dovuto visitarmi e non ne sapeva nulla, idem al poligono, il mio nome non era segnato”. Si sente nuovamente al telefono col presunto truffatore: “Ha giustificato i ritardi con imprevisti di varia natura, visti i suoi comportamenti ho capito di essere stato truffato. Ci siamo anche incontrati qualche volta, si è sempre mostrato sicuro del suo. Ho anche messo un post su Facebook col suo profilo e la sua foto, ho ricevuto in pochissimo tempo oltre una decina di messaggi da persone diverse e tutte sostengono di essere state truffate, anche perdendo cifre ben più grosse della mia, da lui, in un caso si tratta di un ragazzo che vive in Emilia Romagna. Spero che restituisca i soldi a tutti e che la smetta di illudere la gente