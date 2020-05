Sì alla regolarizzazione dei migranti nell’agricoltura, la ministra Bellanova si commuove: “Finalmente meno invisibili”

Un permesso di sei mesi per i lavoratori stranieri che operano nei campi agricoli, la regolarizzazione passa ed entra nel nuovo decreto da 55 miliardi. La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova si commuove durante la conferenza stampa a conclusione del Consiglio di ministri che ha approvato il decreto rilancio nel passaggio in cui parla delle misure per l’emersione del lavoro nero. “Finalmente gli invisibili saranno meno invisibili” ha detto la Bellanova, le parole riportate dall’Agi. La maggioranza ha infatti raggiunto l’accordo politico, ci sarà un permesso di soggiorno temporaneo di diversi mesi per regolarizzare i tanti braccianti agricoli stranieri che operano nei campi in tutta Italia. “Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato”, le parole della ministra renziana alle Politiche Agricole.