Si accascia in spiaggia a Buggerru, inutili i soccorsi: un 47enne muore davanti ai bagnanti

Ennesima vittima sulle spiagge sarde, probabilmente a causa del caldo. Un uomo di 47 anni originario di Guspini, Filippo Onnis, si è accasciato a pochi metri dal mare di San Nicolò, a Buggerru. Stava per entrare in acqua e farsi un bagno quando è crollato sulla sabbia, davanti agli occhi attoniti degli altri bagnanti. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, arrivato nel giro di pochi minuti: i soccorsi e i tentativi di rianimare l’uomo, da parte dell’equipe medica, si sono purtroppo rivelati inutili. A quel punto sono anche intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Nessun mistero sulle cause del decesso, il cuore del bagnante si è fermato all’improvviso. I militari sono rimasti sino all’arrivo dell’agenzia funebre che si è dovuta occupare della rimozione del cadavere dal bagnasciuga e, successivamente, della restituzione della salma ai familiari.