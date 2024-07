Cagliari, i boxisti di San Benedetto chiedono certezze sul mercato provvisorio: “A settembre discuteremo il progetto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Primo faccia a faccia tra il sindaco Massimo Zedda e i rappresentanti dei lavoratori del mercato cagliaritano di San Benedetto. La data per lo spostamento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari sembra essere certa, “tra ottobre e comunque prima di Natale”, per consentire i lavori da 25 milioni nella vecchia struttura. I boxisti hanno chiesto, come sempre, certezze sulle tempistiche. Il timore di più di un pescivendolo, macellaio e fruttivendolo di dover trascorrere anni e anni nel mercato metallico accanto al teatro Lirico c’è tutto, e l’unica certezza è che i lavori non possono essere annullati, al pari del trasferimento. “Dopo meno di 15 giorni dal sopralluogo effettuato al mercato provvisorio di via Sant’Alenixedda, abbiamo incontrato i rappresentanti degli operatori del mercato di San Benedetto. Una visita alla struttura caratterizzata da suggerimenti positivi e costruttivi da parte delle lavoratrici e dei lavoratori”, spiega il sindaco.

“Sono in programma nelle prossime settimane e nel mese di settembre diversi incontri con i rappresentanti del mercato per discutere del progetto del nuovo intervento su San Benedetto, tre visite al mercato provvisorio con le diverse categorie (pesce, carni, frutta e verdura, altre attività) di attività presenti all’interno della struttura, con i rappresentanti delle associazioni di categoria e le attività presenti nel quartiere di San Benedetto; – con i residenti e tutte le cittadine e i cittadini interessati ai progetti inerenti il quartiere. L’interesse dell’amministrazione è rendere partecipi il più alto numero possibile di cittadine e cittadini circa i progetti del Comune e soddisfare le esigenze degli operatori economici coinvolti fuori e dentro la struttura. Oggi lavoriamo per garantire la migliore continuità lavorativa, da domani per sostenere il nuovo mercato di San Benedetto per un ulteriore sviluppo e crescita economica”.