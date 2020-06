Shopping dopo il lockdown, domani negozi aperti in centro a Cagliari: gelato gratis per i bimbi alla Marina

Gelato gratis per i bimbi. E per convincere le mamme e papà a uscire di casa e a fare shopping nel centro storico cittadino perché “l’aria aperta è il luogo più sicuro”, spiegano i commercianti. Il Consorzio Strada facendo e Cagliari centro storico che hanno proposto l’iniziativa Incontriamoci in centro. “Uno sprone per riportare la gente fuori di casa nelle città senza assembramenti”, ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “voglio invitare tutti i commercianti di tutta la città”. Hanno aderito all’iniziativa numerosi negozi di via Manno, via Garibaldi, via Eleonora d’Arborea, via Cima, via Torino, via Orlando e via Pergolesi che resteranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16, 30 alle 20, 30.

“E’ un evento mediatico per tutto il centro città”, ha dichiarato Paolo Angius, del consorzio Strada facendo, “nei giorni scorsi l’afflusso non era granché, c’è stata una contrazione dei consumi a livello nazionale del 71 %. Dobbiamo perciò cercare di infondere tranquillità al cliente facendo passare sui media il concetto che camminare nelle vie all’aria aperta è più sicuro”.