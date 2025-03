Il tempo passa e segna gentilmente il viso della star 66enne che non nasconde il dono degli anni che, anzi, valorizzano ancor più il fascino della donna che ancora oggi mette al tappeto chi incontra. Ed è lei la musa dello stilista sardo Antonio Marras che ha trionfato durante la Fashion Week di Milano i giorni scorsi e l’ha voluta in Sardegna, nella sua città, per realizzare lo shooting che racconta le sue creazioni semplici ed eleganti, che richiamano sempre quel legame alla sua Isola. Non poteva, quindi, passare inosservato l’arrivo della diva che ha posato con il primo cittadino in omaggio all’accoglienza ricevuta da parte di tutti. Un sorriso che spiazza come l’abbraccio che annienta le distanze e immortala una giornata da ricordare. “Un onore aver ospitato lo shooting di Antonio Marras con protagonisti Sharon Stone e Gabriel Aubry e aver portato i saluti della città. Grazie al corpo di Polizia Locale per il prezioso supporto e, naturalmente, a Marras per il suo costante impegno nel raccontare Alghero al mondo come solo lui sa fare” ha espresso il primo cittadino.