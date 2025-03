Buio mai, luce sempre, insomma, anche quando quella del sole illumina e riscalda la giornata:

il quartiere in questione è quello di San Michele e “i lampioni della zona sono accesi anche durante il giorno”. Questo fenomeno, o meglio disservizio, “va avanti addirittura dalla precedente giunta comunale” da quanto segnala il cittadino.

Una richiesta all’amministrazione in carica, infine, ossia quella di prendere in carico la problematica per effettuare un intervento risolutivo. Non solo: il lettore di Casteddu Online tiene a sottolineare che la redazione realizza “tanti servizi per la città, ed è una cosa bellissima perché aiuta a sensibilizzare i cittadini, soprattutto nei quartieri storici che, purtroppo, rischiano di essere dimenticati. Anche San Michele rientra tra questi e meriterebbe maggiore attenzione”.

Si, maggiore attenzione e valorizzazione di quei quartieri caratteristici della città del sole, che, quasi, costituiscono tante comunità all’interno di una sola: tradizioni, storia e cultura che si intrecciano in particolari unici e che rendono vie e piazze speciali nel loro genere. Vie abbracciate da immortali edifici che sono diventati monumenti, ma anche case che da sempre spalancano le finestre in quei quartieri, segnando il percorso che caratterizza le vie dei suoi abitanti dove tutti si conoscono come una grande famiglia. I luoghi dove si vive un pò più lentamente e che costituiscono un punto di riferimento identitario con i quali, orgogliosamente, si specifica l’appartenenza alla città, al rione dove si è nati o cresciuti o che è stato scelto per vivere, quelli dai quali giungono anche le richieste per preservare, valorizzare e tutelare il luogo, al fine di non disperdere quel grande valore affettivo che lega i cittadini ai quartieri storici di Cagliari.