Settimo San Pietro, i ladri sradicano la colonnina del carburante self service: ricerche in corso

Intorno all’una di questa notte a Settimo San Pietro, alcuni ignoti, avvalendosi di un autocarro, hanno imbragato, sradicato ed asportato una colonnina self service utilizzata dagli utenti per il pagamento del carburante, che era collocata nell’area di rifornimento denominata ISOLA GAS, ubicata in via San Salvatore. Al momento non si conosce l’entità del denaro che era contenuto all’interno della colonnina, nonché la quantificazione del danno cagionato.

Il titolare, S.M., 59enne di Settimo San Pietro, nelle prime ore della giornata ha formalizzato la denuncia presso la Stazione Carabinieri di Sinnai che ha avviato le indagini per identificare i malfattori.