A partire dalla primavera 2026 la compagnia aerea Transavia inaugurerà due nuove rotte tra la Sardegna e i Paesi Bassi. Dal 6 aprile saranno operativi due collegamenti settimanali tra Alghero e Amsterdam, mentre dal 2 aprile Olbia sarà collegata due volte a settimana con Eindhoven.

Lo annunciano gli aeroporti del nord Sardegna, sottolineando che il nuovo volo per Eindhoven si aggiunge a quello già attivo per Amsterdam, ampliando l’offerta per i passeggeri. I biglietti saranno in vendita dal 17 settembre sul sito ufficiale della compagnia.