Settimo San Pietro, 37 reperti archeologici donati alla comunità da Carlo Desogus

Che la Sardegna sia un museo a cielo aperto è ben noto: non manca occasione che, tra uno scavo e l’altro, riaffiorino oggetti e dimore degli antichi abitanti dell’isola. Tanti i reperti rinvenuti e analizzati che, spesso, finiscono tra le mani sbagliate ma, per fortuna, capita che, chi trova o ne è in possesso, decida di condividere le emozioni che suscitano alla collettività. Ed è così che Desogus, ispettore onorario della Soprintendenza archeologica per oltre vent’anni, che nel corso degli anni non ha mai abbandonato la sua immensa dedizione verso l’archeologia, ha deciso di regalare i preziosi beni, dal valore storico e culturale di inestimabile valore, al comune di Settimo San Pietro, rappresentato dal sindaco Gigi Puddu. L’altro ieri il consiglio comunale “ha approvato all’unanimità l’accettazione di una donazione alla comunità di Settimo di una collezione privata di reperti archeologici.

La collezione appartiene al sig. Carlo Desogus di Selargius, già Ispettore Onorario per la Soprintendenza, il quale ha ereditato questi reperti dai suoi familiari che nei primi anni del 900 lavoravano i campi nel territorio tra Selargius e Settimo in cui oggi sorgono le aree artigianali dei due comuni.

Si tratta di una collezione dichiarata di particolare interesse archeologico e tutelata ai sensi del D.Lgs. 42 /2004 ed è composta da 37 reperti, di età storica, protostorica e preistorica, che vanno dalla cultura prenuragica di Bonnannaro, a quella nuragica, Etrusca, e all’epoca imperiale Romana.

Desidero rivolgere – comunica Puddu – un doveroso ed affettuoso ringraziamento al sig. Desogus per questo eccezionale dono fatto alla nostra comunità”.

La collezione verrà ufficialmente presentata al pubblico in occasione della manifestazione “ Monumenti Aperti” che si terrà il 27-28 maggio “nel nostro Comune”.