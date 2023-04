Sanluri, Pasqua diversa in città per la chiusura della Parrocchia

Un danno ingente quello che ha riportato l’edificio religioso, storico e culturale che fu edificato intorno al 1776 sopra i resti di una chiesa medioevale, risalente al XVI secolo, di cui è rimasta solo la parte bassa del campanile assorbita durante i lavori di ristrutturazione. Nostra Signora delle Grazie è un simbolo importante per tutta la comunità: al suo interno custodisce bellissimi affreschi e il Retablo di Sant’Anna, 1576, che raffigura la crocifissione ed attribuito ad Antioco Mainas.

I fondi da reperire per il restauro e la messa in sicurezza dell’opera sono tanti ed è per questo motivo che il sindaco Alberto Urpi chiede aiuto anche ai privati affinché, con la collaborazione di tutti, si possa conservare la Parrocchia e restituirla alla comunità.