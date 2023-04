Quartucciu: 30 nuovi parcheggi, alberi e marciapiedi

Un’opera attesa da tanto tempo da parte soprattutto dei residenti che, da un lotto incolto e degradato, hanno visto sorgere uno spiazzo ben organizzato e fruibile dove poter passare e parcheggiare in totale comodità. L’opera, costata alle casse comunali più di 100 mila euro, ha previsto la realizzazione di 30 posti auto, uno riservato ai disabili, marciapiedi a norma e la piantumazione di 15 alberi che abbelliscono il luogo. “Altro obiettivo raggiunto” esprime il vicesindaco Elisabetta Contini.

L’area nuova agevolerà soprattutto i residenti del condominio limitrofe che, per anni, hanno dovuto fare i conti con sterpaglie e rifiuti: tutto risolto ora, per fortuna, e, soprattutto, tanti parcheggi in più.