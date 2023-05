Settimo, arrestata (e poi scarcerata) per furto una farmacista cagliaritana: avrebbe rubato i soldi dalla cassa

Settimo, arrestata per furto una farmacista cagliaritana: avrebbe rubato i soldi dalla cassa. Il blitz dei carabinieri nella farmacia di Settimo San Pietro, in via San Salvatore: Giuseppina Perreca, 46 anni di Cagliari, deve rispondere dell’accusa di avere rubato 150 euro dalla farmacia nella quale era in servizio. La donna- come ha anticipato oggi l’Unione Sarda- è stata perquisita e poi portata nella caserma di Sinnai. Il magistrato di turno, la dottoressa Rosanna Allieri, ha imposto gli arresti domiciliari per la donna. Sono stati poi i legali della donna a chiederne la scarcerazione con i termini a difesa, richiesta accolta dal giudice. La donna dunque adesso è libera, le indagini proseguono.