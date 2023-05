Deborah Piscedda, 19 anni di Capoterra: terzo posto di semifinalista nazionale a Miss Mondo Sardegna

UN SOGNO REALIZZATO. Si chiama Deborah Piscedda la 19 enne di Capoterra, che è riuscita alla finale regionale di Miss Mondo Sardegna, ad aggiudicarsi il terzo posto di semifinalista nazionale. A supportarla in tutto questo percorso è stata la sua famiglia, che ha sempre creduto in lei dandole una forza incredibile. Deborah è arrivata semifinalista nazionale anche lo scorso maggio 2022. Ora è pronta per partire a Gallipoli per Miss Mondo Italia.

“Non mi aspettavo di essere tra le vincitrici anche stavolta, sono tanto emozionata, ma il mio obiettivo ora è quello di rappresentare al meglio la mia regione insieme alle mie compagne di viaggio” dice la Miss.

Augurando buona fortuna a tutte, le 5 semifinaliste nazionali sarde sono pronte per partire. Ecco la classifica finale: Melissa Floris 1 classificata, Federica Atzeni 2 classificata, Deborah Piscedda 3 classificata, Karola Sechi 4 classificata, Irene Soddu 5 classificata. “Un ringraziamento va soprattutto a Marcella Piano e Massimo Cantone, agenti del concorso Miss Mondo Sardegna”, spiega Deborah.