Settimana nera per Mark Zuckerberg, Instagram è down: molte segnalazioni anche in Sardegna

È una settimana nera per Mark Zuckerberg, il “re” di Facebook, WhatsApp e Instagram. Dopo il blocco contemporaneo per più di sei ore avvenuto qualche giorno fa, ora è solo Instagram a essere down, le segnalazioni sono già migliaia in tutta Italia e fioccano anche dalla Sardegna. Impossibile aggiornarla e vedere le ultime foto e “stories”, niente da fare anche per chi vuole pubblicare nuovi contenuti multimediali. Lo conferma anche il sito Downdetector, con un’impennata di segnalazioni in un venerdì sera dove i tanti iscritti a Instagram dovranno fare a meno di pubblicare foto e brevi video per chissà quante ore.