Vaccino anti Covid, via libera alla terza dose per tutti i fragili e gli over 60

Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Lo comunica il ministero della Salute in una circolare. Nella decisione del ministero si tiene conto del rischio di malattia grave, della velocità di declino degli anticorpi neutralizzanti e dell’obbligo di far passare almeno sei mesi, come da indicazione Ema, prima della terza somministrazione. Ad annunciarlo è Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute.

“Non si pensa per il momento a un richiamo generalizzato, universale, da effettuare su tutta la popolazione, anche perché molti giovani sono stati vaccinati pochissimo tempo fa e non ne hanno sicuramente bisogno”.