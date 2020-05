Sestu, via ai campi estivi per aiutare bambini e famiglie

“Famiglie e bambini al centro dei nostri pensieri”.

Indetto il Bando pubblico a Sestu per l’assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale a enti e associazioni interessati ad organizzare centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. I destinatari delle attività, che si svolgeranno nei mesi di giugno luglio e agosto, sono i bambini e le bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni.

“Mettiamo a disposizione cinque delle nostre strutture per consentire di ampliare l’offerta e aumentare il numero di bambini e ragazzi – spiega la sindaca Paola Secci – che potranno accedere.

Stiamo lavorando anche alla preparazione del bando per un bonus (bonus summer school) da offrire alle famiglie, per contribuire all’accesso dei campus estivi e fare in modo che la spesa sia più contenuta.