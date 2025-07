Ha colpito tutto il mondo la morte dei due giovani fratelli campioni del calcio Diogo Jota e Andrè Silva, morti in un incidente stradale giovedì mattina a Zamora, nel nord della Spagna. Uno pneumatico scoppiato durante un sorpasso, lo schianto e l’auto in fiamma. Non c’è stato nulla da fare per i due fratelli, morti praticamente sul colpo a 28 e 26 anni. Diogo, star del Liverpool aveva sposato la sua Rute Cardoso solo due settimane fa e insieme hanno avuto 3 splendidi bambini, l’ultima di appena sei mesi. Presenti alle esequie ovviamente i familiari e i compagni di squadra, oltre agli amici più stretti. Presenti anche il presidente della Repubblica e il primo ministro portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro.

Rute è stata accolta da un commovente applauso e stretta dagli abbracci dei parenti, distrutti come lei per questa tragedia. La funzione funebre nella chiesa di Gondomar, in Portogallo, è stata celebrata dal vescovo di Porto, Manuel Linda.

Come riportato dai media inglesi, il Liverpool verserà alla sua famiglia i soldi dei restanti due anni di contratto che legava il giocatore portoghese al club e, in segno di lutto, la squadra ha deciso di rinviare a lunedì la ripresa degli allenamenti.

