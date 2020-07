Si è allontanato dal centro di accoglienza e ha rubato in un bar.

Un algerino di 26 anni è stato arrestato per rapina impropria a Sestu. Il giovane, accolto in un centro di accoglienza dopo il suo sbarco in Sardegna, si è allontanato dalla struttura e, in compagnia di alcuni connazionali, si è impossessato di diversi generi alimentari in un bar.

L’uomo avrebbe anche spintonato il gestore dell’attività commerciale.

Arrestato dai carabinieri, sarà processato oggi a Cagliari.