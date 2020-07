Assemini, un uomo positivo al Covid: “Contagiato fuori dalla Sardegna”

Un positivo al covid ad Assemini. Si tratta di una delle due persone ricoverate ieri al Santissima Trinità. L’annuncio è della sindaca Sabrina Licheri: “Ieri sera la notizia di un nuovo contagio in città metropolitana, questa mattina la comunicazione che la persona positiva al Covid 19 risiede ad Assemini.

Niente panico”, aggiunge, “ questa persona negli ultimi giorni è stata fuori, quindi non ha contratto in virus in Sardegna. Ho parlato poco fa con lui. Spero davvero sia un falso positivo anche perché non ha la febbre e non ha ancora fatto il secondo tampone. Esigenze lavorative hanno fatto si che facesse i controlli che hanno dato questo esito. Gli auguro”, conclude, “di ricevere presto buone notizie”.