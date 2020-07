Fiamme a Decimoputzu, furgone in sosta completamente distrutto

Decimoputzu, incendio di un furgone in sosta.

Alle 2:30 circa, la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di aiuto per l’incendio di un furgone in sosta in via Ugo La Malfa nel comune di Decimoputzu.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Iglesias, che con un’ APS (autopompa serbatoio) e cinque operatori ha spento le fiamme, messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Al termine dell’intervento i Vigili del Fuoco hanno avviato i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando Stazione di Siliqua per gli accertamenti e per le indagini di loro competenza.