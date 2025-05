Corse sfrenate nonostante il limite imposto di velocità massima a 30 km orari e rispettare cartelli e precedenze non è per tutti, anzi: “Da quando sono stati posizionati i due Stop è diventato rischio continuo uscire da via Nuova”. Non un caso isolato bensì episodi che si ripetono ogni giorni quelli che riguardano l’inciviltà alla guida di chi schiaccia troppo l’acceleratore e non rispetta la segnaletica orizzontale e verticale. Studiata e tracciata dal Comune per agevolare il traffico in paese, per molti cittadini è diventata “un rischio” poiché spesso non viene presa in considerazione dagli automobilisti di passaggio. Diverse le segnalazioni a riguardo inviate direttamente al Comune per far presente la situazione che, anche ieri, ha messo in seria difficoltà un genitore che viaggiava a bordo del suo mezzo con il figlio.

Le richieste inoltrate alle istituzioni parlano chiaro, ossia di provvedere a mettere in sicurezza le strade posizionando un dissuasore di velocità: “Non bisogna aspettare che accada qualcosa di grave, spero che chi di dovere intervenga presto”.