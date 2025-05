Grande dolore nel cuore della Sardegna per l’uomo conosciuto e stimato: era insegnante e istruttore, aveva aperto una palestra nel suo paese che, in poco tempo, era subito diventata un punto di riferimento soprattutto i giovani del paese. Era “stracarico di energia positiva e ancora tanti sogni, ha completato il suo percorso professionale scegliendo di far parte della Comunita’ Educante come docente e perdere un pezzo di comunità, una persona giovane, è doloroso” esprime la Pro Loco locale. “Si mostrava sempre pieno di orgoglio, allegro, sorridente e gentile. Donava la sua amicizia a chiunque, fatta di entusiasmo generoso, di grande e disinteressata disponibilità, di appassionata condivisione e di serietà.

Ora Mariano Peddio la nostra speranza è che anche da lassù, tu possa continuare a istruire i giovani di questo mondo, aiutandoli a percorrere la retta via”. Questo pomeriggio il triste rito funebre, il paese si stringerà alla moglie e a tutta la sua famiglia.