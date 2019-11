Sestu, pullman esce fuori strada e rischia di ribaltarsi: panico tra i passeggeri

Paura a Sestu, in località More Corraxe. Un pullman, per cause ancora da chiarire, è uscito fuori strada e le sue ruote si sono bloccate. Il mezzo ha seriamente rischiato di ribaltarsi ed è rimasto per interminabili minuti in bilico. L’allarme, fortunatamente, è stato dato subito e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. Sul posto sono arrivate due squadre, “armate” di autopompa e autogru. È stato proprio quest’ultimo a essere utilizzato per “catturare” il bus e metterlo nuovamente dritto. Tanta paura per i passeggeri a bordo, quarantacinque anziani di Cagliari e hinterland di ritorno da una gita: grazie alla tempestività dei soccorsi, per loro la serata si è conclusa solo con un grande spavento.