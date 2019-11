Cagliari, 20enne di Sinnai prende la rotatoria contromano e travolge un portapizze

Brutto incidente nel rione cagliaritano di Genneruxi. Un 20enne al volante di una Ford Fiesta ha preso contromano la rotatoria di via dell’Abbazia. Proprio in quel momento è arrivato un portapizze, anch’egli di vent’anni, in sella a una moto Tgb. L’impatto, purtroppo, non è stato leggero, anzi: il centauro è caduto per terra, trascinato dalla stessa moto. Sul posto, oltre alla polizia Locale per i rilievi di legge, è arrivata anche un’ambulanza del 118. Il portapizze, ferito, è stato trasportato all’ospede Brotzu in codice giallo.