È scomparso prematuramente oggi l’uomo che raccontava la vita del paese: aveva fondato vent’anni fa il mensile molto seguito e in tanti lo ricordano con affetto.

“Lui ha diretto e creato il giornale sestese, era una persona umile e buona” racconta Alessio Orrù.

“Anni fa ho avuto l’onore di collaborare con lui per il suo giornale nella pagina dedicata ai ragazzi. Si chiamava “L’occhiolino”, mi affidò la mansione di responsabile della pagina dei ragazzi. Con lui va via una pagina di storia sestese, una persona che ha dato tanto e raccontato la storia del paese”.