Capoterra, Franco Magi diffamato via social: dovrà essere risarcito, a suo favore “una provvisionale immediatamente esecutiva di 5 mila euro”. La vicenda coinvolge Mario Guerrini e trae origine dal rimborso delle spese legali disposte in favore di Magi dal Comune di Capoterra, relative ad un processo penale che ha affrontato in relazione allo svolgimento del mandato elettivo e che lo ha assolto con formula piena. Rimborso spese pienamente legittimo, insomma, “ma secondo Mario Guerrini frutto di non si sa quale fantomatico illecito. Oggi la condanna per diffamazione aggravata”. È Magi che comunica la decisione del Tribunale di Cagliari che ha condannato Guerrini “per diffamazione aggravata nei miei confronti a 700 euro di multa, pena sospesa. Il Giudice Paolo Pes, nel rimettere la quantificazione del risarcimento del danno davanti al Giudice civile, ha accordato in mio favore una provvisionale immediatamente esecutiva di € 5.000,00. Il Tribunale ha inoltre condannato Mario Guerrini al pagamento delle spese processuali e delle spese legali, queste ultime quantificate in € 2.300,00 oltre accessori di legge.

Non gioisco mai per le condanne di nessuno, tantomeno del sig. Mario Guerrini. Se assumerà formale impegno, per il futuro, a non diffamare nessuno, io sono pronto a rimettere la querela e a non pretendere nulla. Sono invece molto contento per l’esito della Sentenza perché restituisce onore al Sindaco, all’esecutivo ed ai dipendenti del Comune di Capoterra, ingiustamente pubblicamente vilipesi dal Sig. Guerrini, che hanno invece, come sempre, scrupolosamente e coscientemente applicato la legge. Ringrazio il mio avvocato ed amico Mario Maffei, che nel processo penale ha difeso le mie ragioni nel migliore dei modi”.