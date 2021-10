Paura a Sestu per un incendio che ha riguardato un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone di un’attività commerciale, nei pressi dell’ex 131, in località Sa Cantonera. Da questo pomeriggio i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme, l’area è stata messa in sicurezza.

Al termine delle operazioni saranno avviati gli accertamenti per stabilire le cause. Non si esclude possano essere di natura elettrica.