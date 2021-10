A Monserrato apre il Centro Famiglia in via Monte Arqueri

consulenze specialistiche psico/pedagogiche;

sostegno psicologico;

attività di promozione della famiglia in raccordo con le principali agenzie educative del territorio;

attività laboratoriali, eventi e manifestazioni con il coinvolgimento dei genitori e figli;

gruppi di approfondimento sulle fasi della vita familiare;

incontri tematici sulla genitorialità e sulle relazioni familiari;

mediazione familiare;

informazioni, studio di coppia e indagini psico/sociale per adozione nazionale ed internazionale.

Apre il Centro Famiglia in via Monte Arqueri a Monserrato. Si tratta di un servizio gratuito che, in raccordo con il Servizio Sociale Comunale, fornisce attività di orientamento, consulenza e supporto per tutti i nuclei familiari che stanno affrontando cambiamenti e che necessitano di un percorso di sostegno in vari ambiti: