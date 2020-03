Sestu, “molti fanno la spesa senza mascherina: avete capito che c’è il Coronavirus?”

La mascherina? Aiuta a proteggere da possibili contagi, soprattutto in questo periodo di emergenza legato al Coronavirus. Anche a Sestu, però, a quanto pare non tutti sono disposti a indossarla. Il vicesindaco Massimiliano Bullita ha pubblicato un post sin troppo chiaro sui gruppi Facebook del paese. Contattato da Casteddu Online, spiega che “vari tabaccai e edicolanti mi hanno segnalato che ancora numerose persone entrano a fare compere senza la protezione della mascherina. Anzi, in alcuni casi si avvicinano anche troppo, non rispettando la distanza di sicurezza di un metro”. Sin qui tutto male, insomma. Ma c’è di più: “Quando i commercianti hanno fatto notare ai clienti che, forse, era meglio mantenere le distanze e uscire di casa con la mascherina, per tutta risposta sono stati insultati”.

“Certo, so perfettamente che questi casi non avvengono solo nel nostro paese”, osserva Bullita. “Tuttavia, ricordo a tutti che ci troviamo nel pieno di un’emergenza, quella del Coronavirus. Forse, qualcuno non si è ancora reso conto della gravità della situazione. Comprendo che non sia semplice trovare mascherine in vendita, ma ci sono tanti tutorial, per esempio su YouTube, che insegnano a realizzarne una in pochi minuti”.