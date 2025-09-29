I carabinieri di Sestu hanno arrestato oggi un 43enne, originario della provincia di Caserta, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Cagliari per il reato di atti persecutori. Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito delle indagini scaturite da una denuncia presentata dalla ex compagna lo scorso luglio.

La donna, residente a Sestu, aveva riferito di essere stata per lungo tempo oggetto di minacce, pedinamenti e continue intrusioni nella propria vita quotidiana da parte dell’uomo, condotte che l’avevano costretta a modificare le proprie abitudini e a vivere in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. Gli episodi sarebbero proseguiti anche nei pressi della sua abitazione, dove l’indagato si sarebbe presentato con il pretesto di vedere la figlia minore, in violazione di quanto disposto dal giudice.