L’ultima, solo in ordine cronologico, è stata Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo: un lutto che è diventato di tutti, la povera ragazza è stata uccisa per mano di uomo che in pochi attimi ha spezzato i suoi sogni, gettando nella disperazione la sua famiglia, i suoi tanti amici.

Ora più che mai, quindi, si rafforza la volontà di combattere, tutti insieme, contro chi manifesta violenza di genere.

“Martedì ci uniamo per dire no alle violenze e in particolare contro le donne e il femminicidio.

La nostra torre è già illuminata di rosso da qualche giorno e lo rimarrà fino alla settimana prossima per testimoniare la nostra posizione contro ogni forma di violenza. Uniamoci per una giornata di solidarietà e consapevolezza” spiega il Comune.

Rosalba Castelli è l’ideatrice del progetto Orme d’Ombra contro la violenza di genere, è impegnata in un cammino di 1200 km lungo il perimetro della Sardegna. Un cammino per chi non può più farlo perché non c’è più, un percorso simbolico per sensibilizzare e motivare a chi affronta questo calvario al fine di chiedere aiuto.